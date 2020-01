Egitto, nevica sul deserto del Sinai

La neve nel deserto egiziano è qualcosa di piuttosto raro. In un video girato da Ragab Eid, un tour operator locale, le immagini del manto bianco sulla penisola del Sinai alle prime luci del mattino. Uno spettacolo emozionante.

Ma perché nevica in Egitto? Di solito le perturbazioni di questo tipo durano poche ore ma, a causa dell’aria fredda passate nel paese nordafricano, le temperature sul Sinai sono scese abbondantemente sotto lo zero. E per diverse ore la neve ha imbiancato uno dei posti più rappresentativi del continente. ilmessaggero.it