Taormina: Mattarella si serve dei poteri per far rinascere il PD

“E’ tutto chiaro. Mattarella si serve dei poteri per far rinascere il PD, affossare M5S e ridurre Salvini all’impotenza. Per questo non si vota. Questo non e’ attentato alla Costituzione per soppressione dei diritti civili? Non sento costituzionalisti!”