Emilia R., Bonaccini: abbiamo un progetto per il futuro di questa regione

Condividi

BOLOGNA, 29 DIC – “L’Emilia-Romagna rappresenta qualcosa di importante anche per il resto del paese, in gioco c’è il futuro di questa regione, la sua identità e i suoi valori. Prima ancora del programma c’è un’idea di società diversa da quella dei nostri avversari, un’idea diversa dell’identità dell’Emilia-Romagna. Noi abbiamo un progetto per il futuro di questa regione”.

Lo ha detto Stefano Bonaccini che, all’autodromo di Imola, ha presentato il programma e i candidati della coalizione che lo sostiene.

Conoscenza, diritti e doveri, sanità, scuola, assistenza, lavoro e sviluppo sostenibile i pilastri del programma.

“Il nostro primo atto – ha detto – sarà firmare un nuovo patto per il lavoro, per passare dalla piena alla buona occupazione e dalla crescita allo sviluppo sostenibile. Cinque anni fa la disoccupazione era al 9%, oggi è al 5%. Ancora non basta, ma aver recuperato 100mila posti di lavoro credo che ci faccia dire che si sta meglio di cinque anni fa”. ANSA