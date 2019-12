Pd (con Soros), Bonaccini: se vinciamo in Emilia Romagna, riscossa per l’Italia

“L’Emilia-Romagna rappresenta qualcosa di importante anche per il resto del Paese, in gioco c’è il futuro di questa regione, la sua identità e i suoi valori. Prima ancora del programma c’è un’idea di società diversa da quella dei nostri avversari, un’idea diversa dell’identità dell’Emilia-Romagna. Noi abbiamo un progetto per il futuro di questa regione”.

Lo ha detto Stefano Bonaccini che, all’autodromo di Imola, ha presentato, insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala, il proprio programma elettorale e le liste che lo sostengono. Milano “capitale del crimine”, seguita da Rimini, Bologna e Torino

“Se vinciamo qui in Emilia-Romagna, da qui parte un riscossa per l’Italia”, ha detto. ANSA