Somalia, autobomba a Mogadiscio: è strage

Torna il terrore a Mogadiscio. Un’autobomba è esplosa nella capitale somala in una strada affollata durante l’ora di punta. Le notizie riportate dai media locali e dalle tv satellitari parlano di diverse vittime, circa 20 per la BBC. L’attacco non è stato sinora rivendicato. adnk

“L’esplosione è stata devastante, il bilancio può essere più alto”, ha detto un agente di polizia, mentre altri testimoni hanno contato “più di 22 cadaveri”.