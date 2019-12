Nogarin (M5s): Di Maio vendicativo, sono povero e devo affrontare il dileggio

“Sono povero e devo affrontare il dileggio”. Quello di oggi è un Filippo Nogarin diverso rispetto a come siamo stati abituati a vederlo. Sembrano infatti lontani i tempi in cui l’ex sindaco di Livorno veniva venerato dal suo Movimento 5 Stelle. Venerazione che durò fino al 10 settembre 2017 quando l’alluvione della città costò la vita a otto persone e l’imputazione per concorso in omicidio colposo a Nogarin.

“Mi hanno appiccicato sulla spalla la lettera scarlatta – racconta al Fatto -. Cerco un lavoro, sono un ingegnere che ha chiuso il suo studio per fare politica. Mia moglie si è licenziata quando fui eletto sindaco, perché tre bambine in casa dovevano essere accudite“. Nogarin si appella ai Cinque Stelle, perché “desidero impegnarmi, ma loro mi evitano, evidentemente non sono una buona compagnia“.