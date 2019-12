SeaWatch: vinto appello tribunale Palermo, torniamo in mare

Intanto la Sea Watch annuncia che tornerà in mare dopo 5 mesi. “Sea Watch ha vinto l’appello alla Tribunale Civile di Palermo: la SeaWatch3 è libera! Dopo più di cinque mesi bloccati in porto a Licata, ci stiamo preparando per tornare in mare. La giustizia trionfa sul (ex) decreto sicurezza”, scrive la ong su Twitter.

ONG e Migranti : lo Zampino di Soros in Magistratura Democratica?

