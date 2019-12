Frosinone: erano l’incubo della stazione, condannati tre rapinatori nigeriani

Condannati i tre nigeriani che facevano parte della “banda dei telefonini” alla stazione ferroviaria. Per circa due mesi e precisamente tra aprile e maggio scorsi hanno terrorizzato i residenti dello Scalo a Frosinone. Non mancava giorno infatti in cui non mettessero a segno colpi per rapinare dei cellulari privati cittadini. Nella giornata di ieri i tre che erano stati arrestati, sono stati condannati con rito abbreviato. Si tratta di Hamidou Yaffa nato in Gambia di 23 anni, Saleh Bouba anche lui gambiano di 23 anni e Ousman Ceesay di 24 anni.

Yaffa è stato condannato a 3 anni e dieci mesi, Ceesay a quattro anni e dieci mesi e Bouba a tre anni e sei mesi di reclusione. I tre rischiavano fino a sette anni di carcere.

Per incutere timore alle vittime usavano bottiglie di vetro e coltelli