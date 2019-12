Milano: Porsche, Maserati e casinò. La bella vita di Muharem Omerovic, capo delle ladre

Condividi

Al telefono, senza sapere di essere ascoltato dalla polizia, si vantava della sua Porsche Panamera. E, non contento, sottolineava anche che i soldi guadagnati dalla moglie – unica a “lavorare” della coppia – non bastavano mai “perché io spendo”. “Lei – diceva – d’estate fa i soldi, solo che io spendo molto”. E Muharem Omerovic, nato il 24 aprile del 1981 nel villaggio di Suha, in Bosnia, nome d’arte “Bimbo”, di vizi costosi sembrava averne tanti: macchine, tutte belle e lussuose, serate nei ristoranti, orologi e – perché no – qualche puntata al casinò.

I soldi per Bimbo – in realtà un omone grande, grosso e barbuto – non erano un gran problema. Lui, infatti, stando a un’indagine della Squadra Mobile di Milano, era il capo di un’associazione per delinquere finalizzata ai furti sui mezzi pubblici che dal 2017 a oggi ha messo a segno centinaia di colpi tra Milano, Venezia e Genova. Il furto, sempre secondo l’inchiesta, era un vero e proprio affare di famiglia: le donne – moglie, nipoti e sorelle – andavano su bus, tram e metro a borseggiare ignari turisti e lui, il capo degli Omerovic, pensava ad accompagnarle nelle città scelte per i colpi a seconda della stagione, a curare la logistica e poi a tenere la cassa.