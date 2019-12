Manovra, M5s: 900mila euro per la promozione della salute dei migranti

[…] Tema controverso emerso dall’esame della manovra, sta riguardando gli stanziamenti sul tema dell’immigrazione. In particolare, come rilevato da Dario Martini su Il Tempo, per il prossimo triennio è stato stanziato quasi un milione di Euro per l’Inmp, ossia l’Istituto nazionale per

Tra le misure destinate al capitolo immigrazione, la scelta di premiare l’Inmp potrebbe rappresentare nei prossimi giorni uno degli argomenti più scottanti tra sostenitori e detrattori della manovra. In particolare, all’ente dovrebbero andare 300mila Euro l’anno per il prossimo triennio, per un totale dunque di 900mila Euro stanziati a suo favore.