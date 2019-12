Escrementi di topi e piccioni sulla farina: chiuso panificio dei kebabbari

Milano, parassiti, escrementi di topi e piccioni sulla farina: chiuso panificio dei kebabbari. I piccioni passeggiavano sui sacchi della farina, sugli impasti lasciati a marcire all’aria aperta e sulle impastatrici industriali sudicie. Gli escrementi dei volatili e dei ratti erano un po’ ovunque e la farina aveva i parassiti. Producevano così il pane – pane arabo e piadine – che poi veniva rivenduto ad alcuni grossisti che rifornivano soprattutto ristoranti kebab di Milano e provincia.

Topi, piccioni e escrementi al panificio dei kebab – Il laboratorio dell’orrore, gestito da un cittadino egiziano di 44 anni, è stato chiuso dopo un blitz dei carabinieri della Stazione Porta Sempione. Insieme ai militari del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità), all’Unità cinofila e al personale Ats (Agenzia di tutela della Salute) hanno controllato il locale in via Guerzoni 9, in zona viale Jenner a Milano.