Emilia R., Cgil smentisce Bonaccini: crescita in calo, precariato e bassi stipendi

La Cgil, dunque la realtà più rossa d’ Italia assieme all’ Anpi, ieri ha silurato Bonaccini. A Bologna, in occasione della presentazione del rapporto Ires «L’ economia e il lavoro in Emilia-Romagna», ne ha contestato l’ operato in ambito industriale, occupazionale e turistico. Il sindacato è stato impietoso nei confronti del governatore Dem, il quale però, presente in sala, ha avuto l’ ardire di affermare di non aver riscontrato alcuna «bacchettata», pur ammettendo che la frenata dell’ economia regionale «è un bel problema» e che la regione «cresce la metà rispetto agli anni precedenti». Cose da niente, insomma, e dunque per quale motivo la Cgil avrebbe dovuto bacchettarlo?

Il problema maggiore dell’ Emilia-Romagna, ha evidenziato il sindacato, è il precariato: sono diminuite le ore di lavoro e di conseguenza gli stipendi e i redditi dei dipendenti, un terzo dei quali, stando al rapporto Ires, guadagna meno di 15mila euro lordi all’ anno. La crescita è in frenata, quest’ anno allo 0,5%. La disoccupazione è in calo, al 4,1% e di questo non possiamo che rallegrarci. E però i part-time e i contratti temporanei sono sempre di più, quindi sono diminuite la stabilità economica e la sicurezza delle famiglie.