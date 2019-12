Bankitalia, Visco: UE, Mercati e migranti sono capri espiatori

“Oggi viviamo in un clima difficile, la situazione economica non è favorevole, si è spesso alla ricerca di illusori capri espiatori – l’Europa, la finanza, i mercati, gli immigrati – e i sentimenti di odio che ne derivano e i modelli negativi che emergono possono portare i nostri ragazzi a pensare che non vi sia più spazio per la competenza, per l’integrità morale, per il senso del dovere”.

Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione della presentazione della docufiction: “Giorgio Ambrosoli. Il prezzo del coraggio”.”Far conoscere il grande contributo che Giorgio Ambrosoli ha offerto al Paese è quindi – ha aggiunto Visco – quanto mai importante, affinché i valori che esprimeva possano rappresentare un modello per le prossime generazioni”. (askanews)

