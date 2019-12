“Salvini mangerebbe i figli…”. L’odio delle sardine a Roma

di Bianca Elisi – Nella stessa piazza che il centrodestra aveva gremito con più di 70mila persone si contano circa 35mila sardine. Perlopiù si tratta di elettori del Pd galvanizzati dalla novità. “Finalmente una piazza viva, era proprio quello che ci voleva per dare una scossa al partito”, ragiona una signora. “Speriamo possa servire a ricompattare le forze in vista delle elezioni in Emilia”, le fa eco un’amica.

Nel fiume di pesciolini ci sono anche gli attivisti dei centri sociali, come quelli dello Spin Time Labs di via di Santa Croce. Così come ci sono i delusi del Movimento 5 Stelle. I duri e puri che non hanno perdonato a Di Maio l’alleanza con la Lega. “Mi piaceva l’idea del cambiamento ma una volta arrivati al governo sono stati una vera delusione”. “Di Maio? Un arrivista senza scrupoli”. Ma che le sardine stiano facendo incetta di grillini pentiti non è un segreto. Lo dice pure Mattia Santori ai nostri microfoni: “Si è creato un vuoto di rappresentanza che colpisce tante aree”, spiega riferendosi anche ai 5 Stelle. Una bozza di programma c’è. In cima si legge l’abolizione dei decreti sicurezza e l’introduzione dello ius soli. Per il resto è tutta una sequela di improperi e sfottò.