Fa confusione su reato doloso e colposo, chieste dimissioni di Bonafede

di Mauro Indelicato – Non si placano le polemiche sul ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo la gaffe di ieri durante la puntata di Porta a Porta: a chiederle nelle ultime ore non sono stati soltanto gli avversari politici del guardasigilli. Ad avanzare la richiesta in tal senso è stato l’ordine degli avvocati di Palermo, uno dei più numerosi in termini di iscritti ed importanti a livello nazionale.

Come riporta Adnkronos, in una nota, gli avvocati del capoluogo siciliano hanno chiesto un passo indietro “immediato” da parte di Alfonso Bonafede dopo quanto dichiarato nella popolare trasmissione condotta da Bruno Vespa. Il riferimento, in particolare, è alla frase rilasciata dal ministro secondo cui “quando il reato non si riesce a dimostrare il dolo e quindi diventa un reato colposo ha termini di prescrizione molto più bassi”.