Tagli alla Sicurezza: chiudono Squadre nautiche della Polizia di Stato

“Oggi, con la registrazione di un decreto in applicazione della Legge Madia, chiudono definitivamente le Squadre nautiche della Polizia di Stato. Un settore strategico viene smembrato e infine sciolto”. Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia COISP.

“Questa scelta, compiuta tre anni fa dal governo allora in carica (voluta dalla Madia, Pd – ndr) e attuata definitivamente dall’attuale esecutivo, non potrà che indebolire il sistema di controllo del territorio, anche marittimo. Ecco perché auspichiamo che la politica possa rivalutare questa decisione restituendo piena operatività alla Polizia di Stato per il contrasto alle organizzazioni criminali anche in mare”, conclude Pianese. (Cro/AdnKronos)

