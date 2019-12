Tanzania: troppi detenuti, presidente ne libera 5500

Il presidente della Tanzania John Magufuli ha graziato più di 5’000 prigionieri per ridurre la congestione nelle carceri. Lo riportano media locali, specificando che l’annuncio è stato dato ieri, in occasione delle celebrazioni per il 58esimo anniversario di indipendenza del paese africano.

Magufuli ha ordinato che 5.533 prigionieri siano rilasciati a partire da oggi, e questo numero rappresenta circa il 15% di tutti i detenuti nel paese. “Alcuni di questi sono stati arrestati per reati minori come il furto di polli, insulti ad amici, litigi con amanti, altri invece perché non avevano avvocati che li difendessero o per un mancato pagamento delle multe”, ha spiegato il presidente.

Tra i graziati figurano coloro cui è stato dato un anno di reclusione e coloro cui è rimasto solo un anno di pena detentiva. Il presidente Magufuli ha dichiarato che nelle carceri del paese ci sono 35’803 detenuti, più della metà dei quali in attesa di processo.

