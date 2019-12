Manovra: 12 milioni “contro la violenza sulle donne”

ROMA, 10 DIC – Quattro milioni di euro in più per ogni anno dal 2020 al 2022 per il piano straordinario “contro la violenza sessuale e di genere”. E’ quanto stanzia un emendamento approvato dalla commissione Bilancio del Senato. ansa

Ma a che serve spendere 12 milioni, se spesso gli aggressori vengono lasciati liberi?

