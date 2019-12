Migranti, Salvini riporta lamentele dei residenti: Biancalani lo querela

Il prete immigrofilo Biancalani, che ha appena ricevuto 60mila euro di fondi pubblici dalla Regione Toscana, è andato su tutte le furie per questo video pubblicato da Salvini, che rilancia quanto sostenuto in un servizio della trasmissione Mediaset ‘Fuori dal coro’, in cui vengono riportate le lamentele dei residenti di Vicofaro, stanchi del comportamento dei migranti. Fra le dichiarazioni, c’è quella di un cittadino che racconta di rapporti sessuali consumati sul cofano delle automobili. Vicende di questo genere accadono in mezzo alla strada anche a Torino, in pieno centro

Biancalani, non si capisce bene per quale motivo, vuole querelare Salvini. Guardate il video.

I cittadini di Vicofaro lamentano scene moleste ad ogni ora del giorno e della notte, compresi rapporti sessuali consumati sul cofano delle automobili.

Complimenti per il modello di integrazione! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 8, 2019

