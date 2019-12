Trasformiamo le nostre case in carceri perché i ladri vengono lasciati liberi

SERGIO BERLATO (FDI-MCR): IN ITALIA TRASFORMIAMO LE NOSTRE CASE IN CARCERI E PERMETTIAMO AI DELINQUENTI DI CIRCOLARE LIBERAMENTE.

“In Italia ormai è tutelato più Caino che Abele. Non vogliamo un Far West, ma vogliamo che i nostri cittadini abbiano la possibilità di difendere se stessi e la propria famiglia senza essere per questo incriminati e perseguitati. La difesa deve sempre essere considerata legittima, senza se e senza ma” – così esordisce l’On. Sergio Berlato durante l’incontro pubblico di “Fratelli d’Italia” dal tema “Sicurezza ed Immigrazione, organizzato a Pernumia per il 3 dicembre.

Con queste parole il Coordinatore regionale del Partito fa riferimento alla legge sulla “Legittima Difesa” ed evidenzia come nessuna significativa modifica sia stata apportata all’art. 52 del c.p. dal “governo giallo-verde”.

Quanto al tema dell’immigrazione Sergio Berlato afferma: “Chi entra in Italia, nei limiti della nostra capacità di accoglienza, deve capire che, prima di vantare diritti, deve rispettare dei doveri e, tra questi, il rispetto per le nostre leggi, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra religione, compresi i simboli delle nostre radici cristiane come il crocifisso e il presepe. Questi sono per noi valori non negoziabili”.

Sergio Berlato

Presidente della terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto

Capogruppo in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia-MCR

