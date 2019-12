Regionali Emilia. R.: nasce lista Toti-Giovanardi. In pista anche Sgarbi

Novità nel centrodestra in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna. A sostegno della candidata presidente Lucia Borgonzoni nasce infatti una lista di centro che si somma a quelle di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Popolo della Famiglia. Si tratta di una lista che unisce esponenti di Cambiamo di Giovanni Toti, di Idea (rappresentata in Regione da Carlo Giovanardi) e dal movimento Rinascimento di Vittorio Sgarbi.

In lista certamente il segretario provinciale di Idea Bruno Rinaldi, un esponente del movimento di Sgarbi (non è esclusa la presenza dello stesso critico d’arte) e la referente di Cambiamo Valentina Mazzacurati. Potrebbe essere in lista anche Maria Chiara Venturelli, già candidata sindaco di centrodestra a Serramazzoni.

Qualche tensione è già nata in particolare sulla figura della Mazzacurati che avrebbe voluto essere inserita direttamente nella lista della presidente Lucia Borgonzoni immaginando così una più probabile elezione nell’ottica del raggiungimento del quorum. www.lapressa.it

