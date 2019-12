Pd, Andrea Romano si fa rasare a zero capelli e barba in diretta

Condividi

Il deputato Pd Andrea Romano si fa rasare a zero capelli e barba in diretta su Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, per rispettare una promessa che aveva fatto mesi fa sempre nello stesso programma. E’ avvenuto oggi negli studi della trasmissione dove i conduttori gli hanno fatto ascoltare le sue parole, risalenti al 10 aprile dello scorso anno: “Facciamo una scommessa: se dovessimo fare il governo con il M5s mi taglierei i capelli a zero”. Ogni promessa è debito, ma forse Romano non si aspettava di trovare in studio un barbiere con tanto di rasoio elettrico e mantellina, pronto a tagliarli la folta barba e i capelli.

Il deputato Pd tuttavia non ha battuto ciglio: “Giusto rispettare le promesse, giusto assumere una responsabilità di fronte al paese. E per tenere Salvini fuori dai pieni poteri, questo e altro: bisogna salvaguardare il benessere della nazione”, ha detto Romano che ha concluso così: “Ora io ho meno capelli ma il paese è in mani migliori rispetto a quelle di Matteo Salvini…” (Com) Agenzia Nova

Condividi l'articolo