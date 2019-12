Gb, auto sui pedoni a Loughton: ucciso 12enne, 5 feriti

Un’indagine per omicidio è stata aperta dopo che un’auto ha colpito i pedoni fuori da una scuola di Loughton, nell’Essex, uccidendo un ragazzo di 12 anni e ferendone almeno altri 5. Il guidatore è fuggito dalla scena su un Ford argento.

Gli strani contorni dell’incidente fanno salire l’incubo terrorismo in Gran Bretagna, dove venerdì Usman Khan, ex detenuto jihadista in libertà vigilata, ha ucciso a coltellate due giovani e ferito altre tre persone prima di essere freddato sul London Bridge. askanews

(ANSA) La polizia di Loughton ha arrestato un uomo sospettato di avere ucciso un ragazzo di 12 anni, morto dopo essere stato investito nel pomeriggio da un’auto vicino alla scuola media Debden Park, nell’Essex, insieme ad altre cinque persone: lo riporta la Bbc online. L’uomo, che ha 51 anni, sarebbe stato alla guida della vettura ed è sospettato anche di tentato omicidio nei confronti delle altre cinque persone – quattro ragazzi e una donna di 23 anni – che sono rimaste ferite.

Ieri sera la polizia aveva reso noto che si tratterebbe di “un atto deliberato” e non di un incidente ed aveva fatto il nome di un uomo di 51 anni, Terry Glover, indicando di volerlo interrogare in relazione all’episodio. La Bbc non specifica se l’uomo arrestato sia Glover.

