Danneggia 12 auto, rompe vetrata di un bar e aggredisce i Cc: arrestato nigeriano

Ubriaco fradicio e in preda alla furia, si è accanito contro numerose automobili posteggiate nelle vicinanze della stazione ferroviaria di San Donà di Piave (Venezia), arrivando a danneggiarle anche in modo serio, e mandando poi in frantumi la vetrata di un bar gestito da nordafricani, prima di aggredire poliziotti e carabinieri intervenuti sul posto per placarlo. Protagonista in negativo della vicenda un 30enne di nazionalità nigeriana residente a Udine, che è stato tratto in arresto non senza difficoltà durante la mattina della scorsa domenica 1 dicembre ed è ora accusato di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Barcollante ed in evidenti condizioni di alterazione psico fisica dovute all’abuso di alcolici, l’extracomunitario ha dato in escandescenze una volta raggiunta via Sabbioni. Qui ha raccolto da terra delle pesanti pietre, per poi scagliarle con forza contro le vetture in sosta nell’area di parcheggio della stazione ferroviaria locale.