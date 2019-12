Fisco, Visco: una patrimoniale per riformare il sistema

“L’introduzione di una modesta imposta patrimoniale potrebbe essere una soluzione per riformare il sistema fiscale italiano”. È la proposta di Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze, al convegno dell’Università Cattolica a Milano dal titolo ‘Redesigning the Italian Tax System. Il sistema fiscale italiano: verso una nuova architettura’, promosso congiuntamente dall’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (Assbb) e dal Laboratorio di Analisi Monetaria (Lam).

“Questa imposta patrimoniale dovrebbe sostituire tutti i prelievi che oggi esistono sui redditi da capitale e che andrebbero dunque aboliti. Questo perché uno dei problemi principali del nostro sistema fiscale è che mentre i redditi da lavoro sono tassati più o meno pienamente i redditi da capitale sono tassati poco e male”, secondo Visco. Pertanto “prendiamone atto: aboliamo l’imposta sui redditi da capitale e la sostituiamo con questo modesto prelievo patrimoniale che in ogni caso si paga col reddito non col patrimonio”. adnk

