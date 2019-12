Isteria climatica stravolge mandato della Banca Europea Investimenti

Sul n.48 dell’Eir, la nota agenzia statunitense particolarmente attenta alla questione climatica, si legge che il 14 novembre, dopo una lunga riunione del consiglio direttivo e mesi di discussioni tra i governi nazionali, la Banca Europea per gli Investimenti ha preso la decisione di cessare entro la fine del 2021 i finanziamenti ai progetti di produzione energetica da combustibili fossili, comprese le centrali a gas; per proteggere il clima.

Il presidente eletto della Commissione dell’UE, Ursula von der Layen, conta sul ruolo centrale della BEI per realizzare il suo “Green New Deal” e ha parlato di farne una “banca climatica” che possa contribuire a finanziare la transizione a una economia low-carbon. Il Ministro del Tesoro francese Bruno Le Maire, che ha appoggiato la decisione presa dalla BEI, ha dichiarato che essa “aiuterà a indirizzare più investimenti verso progetti sostenibili per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi”.

Rispetto alla proposta iniziale (cfr. SAS 46-47/19), il compromesso raggiunto comprende quanto segue: