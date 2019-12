Feltri: “L’Unione europea non salva gli Stati. Li uccide”

Immagino che la gente comune come me non sappia neppure cosa sia il Mes che ha scatenato una polemica politica con pochi precedenti.

Mes significa Meccanismo europeo di stabilità. Il cui scopo, in teoria, sarebbe quello di prestare soldi ai Paesi membri in difficoltà. Si dà però il caso che gli aiuti in questione non si potranno elargire agli Stati indebitati quale il nostro a meno che essi non ristrutturino il loro passivo al fine di garantire la restituzione del finanziamento ricevuto. Giusto?

Mica tanto.

Infatti la ristrutturazione potrebbe avvenire soltanto attingendo alla ricchezza privata dei cittadini. In altre parole, saccheggiando i loro conti correnti, i più ricchi d’ Europa. In sostanza l’ Italia, aderendo all’ ipotesi del Mes, metterebbe a rischio i nostri risparmi. Ne varrebbe la pena? No.

In effetti viene richiesto un contributo personale sostanzioso, che ci impoverirebbe non poco, per consentire al governo di ricevere dalle Ue quattrini di sostegno dei quali noi, avendo già ridotto con sacrifici la esposizione debitoria non avremmo più bisogno. Pertanto aderire a questo maledetto Mes sarebbe una idiozia per giunta controproducente. Quindi, conoscendo la incapacità dei responsabili, delle istituzioni, temiamo che essa diverrà una tragica realtà.