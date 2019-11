Omicidio Yara, Ok nuovi esami della difesa su Dna e reperti d’indagine

Omicidio Yara, sì a nuovi esami della difesa su Dna e reperti d’indagine. La corte d’assise di Bergamo ha autorizzato la difesa di Massimo Bossetti a esaminare tutti i reperti d’indagine, tra cui i vestiti che indossava Yara Gambirasio – slip, leggins, scarpe, giubbotto – e i campioni sulla traccia genetica. Lo apprende l’Adnkronos. Per la difesa dell’ex carpentiere, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della 13enne di Brembate, si tratta di una prima vittoria. L’obiettivo dei legali è arrivare alla revisione del processo.

Yara, la richiesta dei legali di Bossetti – Nell’istanza presentata dai difensori Claudio Salvagni e Paolo Camporini, si sottolinea come “ad oggi alla difesa non è stato permesso alcun accesso ai reperti”, a partire dai campioni di Dna “ancora disponibili e conservati presso l’ospedale San Raffaele di Milano”.