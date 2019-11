Movimento disabili: basta, sui media non si parla che di sardine

COMUNICATO STAMPA

Buongiorno sono Giovanni Cafaro inventore della figura del codista e Presidente del Movimento Disabili Articolo 14 , nasce oggi il Comitato di liberazione dalle sardine .

Basta liberateci… sui media non si parla che di sardine…

Il Movimento Disabili Articolo 14 è un’ associazione nazionale senza scopo di lucro con oltre mille iscritti che difende i diritti di svantaggiati e disabili e vogliamo ribadire che siamo stanchi di sentire parlare di sardine…. Si parla troppo spesso sui mezzi di informazioni di iniziative senza contenuti ….A differenza di altri il Movimento Disabili Articolo 14 vuole creare a costo zero per i contribuenti 1 Milione di posti di lavoro per disabili , disoccupati ed over 50 .

A breve partiremo con un iniziativa popolare per la raccolta e sottoscrizione di 50.000 firme per modificare la legge n.68/99 , eliminare le sanzioni per le aziende e gli enti pubblici e creare a costo zero per i contribuenti 1 Milione di posti di lavoro per disabili e disoccupati utilizzando i circa 20 Miliardi di euro come valore stimato per difetto che ogni anno aziende ed enti pubblici pagano in sanzioni per non assumere i disabili .

Non è giusto scendere in piazza senza portare contenuti e soluzioni e attaccare una parte politica qualunque essa sia , se si hanno delle proposte concrete si portano nelle istituzioni dando il proprio contributo alle riforme ed al nostro Paese .

Stiamo organizzando un raduno spontaneo aperto a tutti , un flashmob pacifico iniziando da Milano in piazza duomo, saremo uniti e faremo sentire la nostra presenza tutti stando larghi e non stretti come delle sardine …

Dott. Giovanni Cafaro

Presidente del Comitato di Liberazione dalle sardine

Presidente Movimento Disabili