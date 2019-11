Dl fisco: arriva il ‘Grande Fratello’ sul bollo auto

Condividi

In arrivo una stretta per contrastare l’evasione del bollo auto. Un emendamento dei relatori al dl Fisco depositato in commissione Finanze alla Camera, impegnata nell’esame del decreto, propone che il Pra, pubblico registro automobilistico gestito dall’Aci, acquisisca i dati sulle tasse delle auto, in attesa che si concluda l’integrazione degli archivi. Tali dati dovranno essere trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province. adnk