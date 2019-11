Porro: vi spiego la macchina del fango dei buonisti

Condividi

Nicoloa Porro: “Pochi giorni fa ho pubblicato sul sito un articolo a firma di Corrado Ocone che riportava in primo piano una foto autentica della Boldrini con il velo e, sullo sfondo, una foto autentica di donne in burqa. La tesi di Ocone era che se si vuol parlare seriamente di violenza sulle donne non si può non parlare di Islam.

Apriti cielo! Me ne hanno dette di tutti i colori, soprattutto un sito (che ho querelato!) che mi accusa di “violentare le donne uccise per fomentare odio religioso”.

In questo video vi spiego cosa è successo.

La prima violenza sulle donne è quella islamica