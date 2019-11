Anziana malmenata e rapinata in casa, arrestato albanese

Condividi

Bolzano – Un caso di violenza tremenda. E non è la prima volta che nel capoluogo del Trentino Alto Adige accadono fatti simili a questo. Momenti di paura per una signora anziana che a Bolzano è stata sequestrata, malmenata e rapinata dei gioielli nel suo appartamento. Un ventunenne di origine albanese sospettato dell’aggressione è stato arrestato dai carabinieri per sequestro di persona e rapina aggravata, dopo alcune settimane di indagini coordinate dal pm Axel Bisignano.

Il giovane, notata l’anziana prelevare da un bancomat nel quartiere Europa (in zona di via Rovigo), l’ha seguita fino a casa. Poi ha suonato al campanello ed è entrato nell’appartamento. La donna non ha voluto indicare il luogo dove aveva messo i contanti e a quel punto l’uomo l’ha pesantemente minacciata, immobilizzata e aggredita. Il malvivente, giovane albanese senza lavoro, è fuggito sottraendo alcuni gioielli che aveva trovato nelle stanze.