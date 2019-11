Scuola nega il pranzo a chi sostiene Fratelli d’Italia

Condividi

Vietato far da mangiare alla destra. L’ Istituto alberghiero di Trino (Vercelli) avrebbe dovuto ospitare a pranzo i 120 partecipanti al convegno “Dio Patria Famiglia” organizzato da Fratelli d’ Italia. Tutto secondo le regole già seguite in altri casi simili e tutto, ovviamente, a pagamento: 25 euro a testa, senza sconti, precisa Emanuele Pozzolo, segretario provinciale del partito della Meloni. Ma la cosa non è andata giù alla sinistra locale.

La lista “Trino Futura” ha pubblicato un post su Facebook lanciando un appello: «Teniamo i partiti fuori dalle scuole e lasciamo i ragazzi e gli insegnanti liberi da condizionamenti». E, ancora, chiedendosi polemicamente «come sia conciliabile uno slogan come “Dio, Patria, Famiglia” con un luogo laico come un istituto scolastico, frequentato da ragazzi e adulti che professano diverse fedi religiose (o nessuna), che provengono da tanti luoghi diversi e magari con nazionalità differenti».