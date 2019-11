La sardina ‘apolitica’: assurdo che si continui a parlare di Bibbiano

Condividi

Un ragazzotto che viene spacciato per “leader delle sardine” afferma che è assurdo che in campagna elettorale si continui a parlare di Bibbiano. Qualcuno informi lo sprovveduto che, in 18 mesi, sono stati sottratti alle famiglie 12mila bambini.