“Ventimiglia città invivibile”, 14enne ferito da stranieri a colpi di lametta

Aggredito per strada a colpi di lametta in quello che sembra essere un tentativo di rapina. Protagonista è uno studente ventimigliese, di 14 anni, di nome Gabriele, che intorno alle 16 di ieri è stato accerchiato da due persone, poco dopo essere uscito da casa, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Il giovane stava maneggiando il proprio smartphone. Accortosi di due persone che lo stavano seguendo con fare sospetto – si tratterebbe di stranieri, secondo quando riportato nella denuncia – ha rimesso il telefono in tasca ed ha accelerato il passo. E’ stato allora, che uno dei due si è avvicinato e, dopo aver estratto una lametta dalle tasche, ha aggredito il ragazzo con alcuni fendenti al volto, provocandogli tagli per fortuna superficiali.

Il giovane, che pratica ju-jitsu, ha reagito con un calcio nelle parti intime del suo aggressore, ma a quel punto però, è intervenuto il secondo straniero, anch’egli armato di lametta, che gli si è scagliato contro con numerosi fendenti. Anche in questo caso, grazie alla pratica delle arti marziali, il ragazzino è riuscito a parare i colpi – sferrando un pugno in faccia al rivale – ma il risultato sono diverse ferite da taglio alle braccia e alle mani.