Il Black Friday 2019 è arrivato: Quanto spenderanno gli italiani? Ecco cosa dice il sondaggio

Ma che cos’è il Black Friday? Tanto per cominciare, è il giorno più importante per fare shopping, sia presso i tradizionali punti vendita che online: cade quest’anno il 29 novembre che, negli Stati Uniti, corrisponde al giorno dopo della festa del Ringraziamento. Ed è proprio negli Stati Uniti che è nata questa usanza, poi diffusasi anche in Paesi dell’America del Sud, come il Brasile, e, in seguito, anche in tutta l’Europa, Italia compresa.

Ma di che si tratta? In questa giornata, la più attesa dell’anno, tutti i negozi, sia fisici che virtuali, applicano degli sconti da non perdere sui loro prodotti, così da convincere i clienti a fare acquisti, incrementando, e di molto, il loro volume di affari. È, dunque, la data più attesa dagli amanti dello shopping, considerando anche il fatto che manca meno di un mese alle festività natalizie. Il primo Black Friday risale al 1924, anno in cui la catena di magazzini Macy’s ha cominciato a organizzare una parata a New York proprio per festeggiare l’inizio del periodo natalizio. Da quel momento l’usanza si è ripetuta ogni anno e si è diffusa coinvolgendo sempre più attività commerciali. Ora questo “giorno di cuccagna” per clienti e per negozi è praticamente alle porte e molti siti online si stanno preparando per l’evento con strategie mirate ad attirare il maggior numero di acquirenti.

Ma cosa ne pensano gli italiani? Secondo un sondaggio effettuato dalla start up degli sconti Piucodicisconto.com, si evidenzia che più di 1000 partecipanti al questionario, scelti tra gli utenti della piattaforma, dichiarano di aspettare il prossimo Black Friday, soprattutto per fare i propri acquisti in vista del Natale e, addirittura, molti hanno previsto in anticipo di accantonare un certo budget dedicato a questo evento. Così si è evidenziato che, anche nel nostro Paese, il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento è diventato una data importante per fare affari, approfittando degli sconti proposti. Questo ha come conseguenza il fatto che molte persone si collegano per effettuare delle ricerche online cercando di cogliere le migliori offerte.

C’è da aggiungere che è un fenomeno in crescita fin dal 2016 e quest’anno ci si aspetta che ben 4.300.000 italiani siano interessati a fare acquisti nel giorno del Black Friday. Entrando nel dettaglio del sondaggio, alla domanda: “Pensi di acquistare online al Black Friday?”, hanno risposto positivamente il 91,2% degli intervistati, confermando di essere molto interessati all’evento.

Alla domanda: “Pensi di pianificare l’acquisto in anticipo? Il 74,9% degli utenti coinvolti ha risposto di sì, dimostrando il fatto che non solo si intende approfittare degli sconti, ma si ha già in mente ben chiaro cosa acquistare.

Al quesito “Pensi che le offerte del Black Friday siano convenienti?” Il 94,1% degli intervistati ha risposto in maniera affermativa, evidenziando che il Black Friday viene ritenuto molto conveniente, anche più dei normali periodi di saldi.

Alla domanda: “Che budget pensi di riservare per il Black Friday?” Gli utenti hanno dichiarato di programmare un budget che va da meno di 100 euro fino ai 500 euro. A dichiarare quest’ultimo intento è stata una percentuale del 21,1%, un numero di potenziali acquirenti non indifferente, che ha deciso di approfittare del venerdì nero per comprare i regali di Natale investendo una somma più che ragguardevole. Un dato questo che sicuramente risulterà molto interessante e molto promettente per tutti coloro che operano nel settore delle vendite e che dovranno aspettarsi un notevole incremento delle loro entrate.