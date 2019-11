Riforma Mes, Borghi pubblica documento che incastra Conte

Claudio Borghi sul caso dell’accordo segreto tra Giuseppe Conte e l’Unione Europea va oltre le semplici indiscrezioni. Il deputato leghista ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che incastrerebbe il premier e confermerebbe quanto vociferato fino ad ora all’interno dei palazzi più elevati della politica.

“Scusi Giuseppe Conte – cinguetta al vetriolo l’economista -, si ricorda il mandato di opporsi al MES ricevuto in giugno sia politicamente da Salvini che ufficialmente in Parlamento? Perché qui il presidente dell’eurogruppo nella sua dichiarazione di qualche giorno fa non menziona alcuna opposizione da parte sua?”. “Tutti abbiamo concordato sul Trattato e alcune questioni sono già state chiuse” si legge nella nota.