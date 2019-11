Neve, slavina in val Martello: case danneggiate

2 #avalanches se sont déclenchées ce matin au-dessus de Martello, dans le sud #Tyrol, au nord de l'Italie où l'alerte aux avalanches est maximale. Des chutes de #neige record sont responsables de ces avalanches très précoces… (Source : https://t.co/KHiLYt2oGj). pic.twitter.com/zQAMIQEqad — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 17, 2019

In val Martello, una slavina si è abbattuta su una zona abitata. Nevicate intense su tutta la provincia, anche a Bolzano. In val Martello è scesa la cosiddetta valanga ‘Eberhoefer’, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come praticamente tutte la strade secondaria di montagna.

Come ha riferito Rai Suedtirol, che si è messa in contatto con il sindaco Georg Altstaetter, la valanga ha leggermente danneggiato alcune case. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime. Enorme masse di neve e di alberi sradicati si sono riversate a valle, invadendo – come una colata di lava – le strade del paese. In alcuni punti la neve arriva al primo piano delle case. ans