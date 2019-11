Pronto soccorso, una ferita nazionale: mancano 2mila medici

Non c’è più tempo. Il sistema sanitario e quello di emergenza sono al collasso e a pagare il prezzo più alto rischiano di essere sempre i cittadini. Il nuovo allarme riguarda i Pronto soccorso di tutta Italia, per cui mancano circa 2mila medici ed il servizio è a rischio stop per la difficoltà nel poter ricoprire i turni. A lanciare l’allarme è il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu), Francesco Rocco Pugliese che, con un documento firmato da 200 direttori, ha posto l’accento su una ferita nazionale che rischia di diventare sempre più grave: ”I Pronto soccorso, da Nord a Sud, sono a rischio chiusura: i medici mancanti sono ormai oltre 2.000 e non si riescono più a coprire i turni”.

La prima proposta “per evitare l’esplosione del sistema”, si spiega nel documento presentato oggi in un incontro al Senato, è proprio l’introduzione dell’ospedale d’insegnamento”: ovvero prevedere l’assunzione temporanea nei Pronto Soccorso di medici non specialisti, anche neo-laureati, o con una specializzazione diversa, da iscrivere contestualmente in sovrannumero alle scuole di specializzazione di Medicina di emergenza. La loro formazione avverrebbe per la parte pratica nei dipartimenti d’emergenza, integrata poi dalla formazione teorica nelle sedi universitarie.