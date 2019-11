Roma: sassaiola contro ambulanza al campo Rom, veicolo danneggiato

Roma – Baraccopoli via Candoni: sassi contro un’ambulanza fuori dal campo rom. L’ambulanza era appena uscita dalla baraccopoli dove il personale medico era intervenuto per un malore ad una 16enne. Fuori dal perimetro della favela del Municipio Arvalia l’automedica è stata però fatta oggetto di un fitto lancio di sassi con una pietra che ha infranto uno dei finestrini. L’atto vandalico intorno alle 17:00 di giovedì 14 novembre in via Luigi Candoni, alla Muratella.

A chiamare i carabinieri sono stati gli stessi membri dell’equipaggio dell’ambulanza, allontanatosi velocemente dall’area della baraccopoli subito dopo aver visto il finestrino laterale dell’auto medica infrangersi a causa di un sasso lanciatogli contro da ignoti.