Francia scarcera il no global Vecchi. Era stato condannato a 11 anni nel 2012

La Corte di Appello di Rennes decide la scarcerazione di Vincenzo Vecchi , il no global italiano latitante da 8 anni e arrestato in Francia ad agosto. Vecchi sarà libero in giornata. La giustizia italiana chiedeva l’estradizione. “Per quanto riguarda la condanna per i fatti di Milano – riferisce all’Adnkronos l’avvocato di Vecchi, Maxime Tessier – è stato ritenuto che la pena era stata già scontata”.

Il legale non nasconde la sua soddisfazione per la decisione e sottolinea che questo “è un momento importante per la giustizia francese. Dimostra l’importanza del diritto. E’ una vittoria giusta, il mandato europeo per i fatto di Genova era irregolare. E’ una vittoria per la giustizia e il diritto”. “Davanti al tribunale c’è effervescenza e c’è un grande sollievo”, rileva Tessier.