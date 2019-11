Ascani (Pd): capire come andare a prendere i voti a Salvini

Dura la vita per il Pd. Lo dimostrano le parole di Anna Ascani a L’aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Dura la vita non solo per i continui attacchi di Matteo Renzi, che la piddina liquida così: “Non voglio commentare le dichiarazioni di Renzi e dei 5 Stelle, auspico di abbassare il livello di litigiosità in questa maggioranza”.

Dura la vita soprattutto perché i sondaggi sono drammatici, per loro: “A guardare i sondaggi, quello che dobbiamo fare è capire come andare a prendere i voti a Salvini, ad oggi il problema è quanti voti prende Salvini“. Già, un bel problema per Ascani e compagni. Forse irrisolvibile.

“Quando abbiamo preso in mano il timone del Paese – riprende – avevamo sulle spalle 23 miliardi di debito che sarebbero arrivati alle famiglie. ‘Energia democratica’ servirà a dare un po’ di spinta al PD, che deve ritornare ad essere la casa dei riformisti”, conclude Anna Ascani. liberoquotidiano.it

Prendere i voti a Salvini? Seguite i consigli di Orfini…

