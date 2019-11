Prostituzione minorile, 11 nigeriani arrestati

ROMA, 14 NOV – Avrebbero “reclutato” giovani donne, anche minorenni, in Nigeria, che venivano trasportate in Libia con camion o bus e da lì, attraverso “barconi”, raggiungevano le coste italiane. Una volta sbarcate le ragazze si allontanavano dai centri d’accoglienza per raggiungere le varie “ghost mommy” che le avviavano poi alla prostituzione nella Capitale.

Sono 11 le misure cautelari che stanno eseguendo i poliziotti della Squadra Mobile a carico di altrettanti nigeriani. Tra le accuse sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. (ANSA)