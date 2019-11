Perseguita una donna per 2 anni fino a farle cambiare lavoro. Ai domiciliari

Condividi

Era ossessionato dalla bellezza di quella barista di Montichiari. Una passione non corrisposta che si è fatta sempre più pressante e molesta trasformando la sua vita in un incubo. Un incubo a cui hanno posto fine i carabinieri di Montichiari che dopo una delicata indagine hanno arrestato un 38enne romeno residente a Calvisano accusato di minacce e stalking.

Ieri mattina lo straniero e’ comparso davanti al giudice che ritenendo il quadro probatorio inattaccabile ha convalidato la misura cautelare concedendo però i domiciliari. TUTTO è iniziato circa due anni fa, quando l’artigiano ha iniziato a fare avances sempre più esplicite e imbarazzanti alla barista 39enne che però lo ignorava. Il romeno non si è però rassegnato e ha iniziato a seguirla. La situazione si è fatta insostenibile tanto che la 39enne ha cambiato lavoro. Ma non e’ bastato a far desistere lo stalker. La 39enne è riuscita ad ottenere un provvedimento di ammonimento del questore nei confronti dello stalker. (…)

www.bresciaoggi.it