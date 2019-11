Botte alla fidanzata incinta, arrestato tunisino

Condividi

Bologna – Ragazza incinta picchiata dal fidanzato, sul posto Polizia e 118. La Polizia ha arrestato ieri sera un cittadino tunisino di 20 anni per maltrattamenti. E’ accusato di aver malmenato la sua fidanzata e convivente incinta. A chiamare il 118 ieri sera alle 20 un passante che le ha prestato il primo soccorso in una via del centro storico, poi il personale sanitario ha, come di prassi, avvisato la Polizia poichè la ragazza aveva riferito di essere stata picchiata dal suo fidanzato.

Lei, 22 cittadina marocchina, residente in città e regolare è stata sentita dagli agenti, ai quali ha dato la stessa versione: pur essendo al terzo mese di gravidanza era stata colpita a calci e pungi anche sull’addome e ha aggiunto che circa due anni fa aveva abortito dopo un pestaggio. Purtroppo però non aveva denunciato.







Urla di donna dalla casa vicina: incinta e maltrattata, compagno in manette – Grazie alle descrizioni, le volanti rintracciano il 20enne poco dopo in un bar in via di Bibbiena: tenta la fuga, ma viene bloccato e ammanettato. A suo carico aveva qualche precedente per droga e aveva in atto la misura di obbligo di firma. Ora è alla Dozza in attesa di convalida dell’arresto. La giovane è stata portata in ospedale, non sono stati riscontrati traumi gravi.

