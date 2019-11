Tedeschi e comunisti non cambiano. Se lo fanno, è in peggio

Condividi

di Ornella Mariani

Quale ripugnante insetto imprigiona Gregor Samsa; ne rivela il lato oscuro, rendendolo inaccettabile a se stesso; lo condanna, senza appello, all’abisso dell’Io?

E’ la domanda posta dallo schermo ogni volta che appare l’immagine di un Plagiario, in grado di coniugare malcelata consapevolezza della propria inferiorità; oscenità; cattiveria; invidia e protervia.

Questa sorta di Guru mancato infoltisce quella pletora di Personaggi che, se una volta gestivano bisogno e disinformazione rivendicando il monopolio della Cultura, oggi devono ricorrere all’insulto e al linguaggio dell’odio.

Per valere.

Per significare.

Per strappare all’anonimato il diritto di cittadinanza intellettuale ed affrancarsi dal Fascismo e della Intolleranza e dell’Odio di cui si nutrono, evocandoli negli Altri.

Viene voglia, ascoltandoli, di guardare al Passato con la nostalgia dovuta ad un “luogo della memoria”: quando Titolari della Politica e dell’Opinione erano i Giganti e non i Nani: Uomini. E quando le Donne rivendicavano dignità e rifiutavano l’appartenenza ad un Femminismo in patologico calore.

Il Presente è altro.

E’ un circo che esibisce:

Guitti occasionali , la cui pochezza è testimoniata dall’asserito valore dell’Accoglienza e della integrazione: ovvero dalla trasformazione delle città italiane in letamai nei quali, alla luce del sole si bighellona, si fanno sesso e commerci d’ogni sorta, si commettono crimini;

, la cui pochezza è testimoniata dall’asserito valore dell’Accoglienza e della integrazione: ovvero dalla trasformazione delle città italiane in letamai nei quali, alla luce del sole si bighellona, si fanno sesso e commerci d’ogni sorta, si commettono crimini; un Ministro dell’Istruzione che dà letteralmente i numeri, vagheggiando la collocazione di materie tradizionali come Geografia, Matematica e Fisica in prospettiva ecologista così manifestando tutta la propria preparazione culturale gretina;

che dà letteralmente i numeri, vagheggiando la collocazione di materie tradizionali come Geografia, Matematica e Fisica in prospettiva ecologista così manifestando tutta la propria preparazione culturale gretina; un Premier che non ha la più vaga percezione del baratro al quale è consegnata l’Italia e che di sé dice “… non sono un venditore di fumo…”, pur conscio di aver venduto fumo alla Gente presentandosi come “Avvocato del Popolo” e rivelandosi Avvocato dei Poteri forti;

che non ha la più vaga percezione del baratro al quale è consegnata l’Italia e che di sé dice “… non sono un venditore di fumo…”, pur conscio di aver venduto fumo alla Gente presentandosi come “Avvocato del Popolo” e rivelandosi Avvocato dei Poteri forti; una Magistratura che, non di rado assumendo condotta eversiva, commina pene a senso unico interferendo nelle dinamiche politiche, fino a vanificarne il senso ed entrando nel merito delle disposizioni di Governo;

che, non di rado assumendo condotta eversiva, commina pene a senso unico interferendo nelle dinamiche politiche, fino a vanificarne il senso ed entrando nel merito delle disposizioni di Governo; una kommissione che demonizza e censura il dissenso, ritenendo un’infamia il Nazionalismo e l’antisemitismo, ponendosi in aperto contrasto con i valori ed i principi sanciti dalla carta costituzionale e cinicamente sfruttando il vissuto di una Signora indicata anche come probabile inquilino del Quirinale: una Signora che rappresenta se stessa, che alla sua età dovrebbe godersi la famiglia ed alla quale sfugge il vilipendio tributato dai suoi soli Kompagni di cordata alle bandiere di Israele;

che demonizza e censura il dissenso, ritenendo un’infamia il Nazionalismo e l’antisemitismo, ponendosi in aperto contrasto con i valori ed i principi sanciti dalla carta costituzionale e cinicamente sfruttando il vissuto di una Signora indicata anche come probabile inquilino del Quirinale: una Signora che rappresenta se stessa, che alla sua età dovrebbe godersi la famiglia ed alla quale sfugge il vilipendio tributato dai suoi soli Kompagni di cordata alle bandiere di Israele; una Sinistra cialtrona, che impone l’Immigrazione incontrollata e favorisce l’affarismo delle O.N.G. strafottendosene di perdere consensi e pretestuosamente assumendo “Accolti” in Italia un numero di Soggetti inferiore agli altri Paesi UE.

In proposito si ci astiene dal rapportare il numero degli “Ospiti” non graditi alle estensioni territoriali e al numero di Abitanti dei rispettivi Stati accoglienti e il conto delle proporzioni non torna mai, fra i 643 801 km² e i 67 milioni di abitanti della Francia, o i 505 990 km² e circa 48 milioni di Abitanti della Spagna, o i 450.295 km² della Svezia e 23 milioni Abitanti, o i 357 386 km² e 81 milioni di Abitanti della Germania contro i soli 302.073 km² e 60 milioni di Abitanti dell’Italia.

La Ue ordina che la Penisola diventi il campo profughi del Continente e i Politici italiani di Sinistra, asserviti all’Alta Finanza mondialista e ai diktat della Germania, obbediscono.

Discendendone un dato inequivoco: non è vero che i Comunisti non cambiano.

Né è vero che i Tedeschi non cambiano.

Sono cambiati Entrambi.

In peggio.