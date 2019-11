La fame nel mondo aumenta. Fao spende 7 milioni per operazione-trasparenza dati forestali

Azioni concrete per la tutela delle foreste e del suolo agricolo prendono il via da oggi su scala globale, con la Fao che ha lanciato un nuovo programma da 7,1 milioni di dollari per un’operazione-trasparenza sui dati forestali, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Intanto in Italia arriva la “Carta di Matera”.

