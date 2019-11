Il Ticino toglie la patente di guida a Balotelli

BELLINZONA – È un nome altisonante quello comparso oggi sul Foglio ufficiale. La Sezione della circolazione ha pronunciato per Mario Balotelli un divieto di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi.

La decisione è stata pubblicata come notifica di sentenza nella forma degli assenti. Camorino, il cui decreto risale al 30 ottobre 2019, non è infatti a conoscenza dell’attuale indirizzo del calciatore del Brescia. L’ultima residenza conosciuta era in Costa Azzurra, a Villefranche-sur-Mer.