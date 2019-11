Comunità marocchina: fate figli in Italia, avrete un ottimo bonus bebè

“QUESTO VIDEO È PURA FOLLIA! FANNO PUBBLICITÀ PER INVOGLIARE GLI IMMIGRATI A VENIRE IN ITALIA!

Si fa il paragone tra il bonus bebè delle precedenti leggi del 2015 e 2018 con il nuovo disegno di legge che contempla un aiuto più sostanzioso sia per gli italiani che per gli immigrati, e si giustifica questa nuova legge più generosa, con studi statistici che hanno visto italiani autoctoni e stranieri divenuti cittadini italiani, abbandonare il territorio italiano per la scarsa politica attiva a favore della famiglia, rispetto ad altri paesi come la Germania.

Sottolinea anche che questa misura assistenziale è erogata a italiani e stranieri regolarmente soggiornanti a prescindere delle condizioni lavorative e reddito dichiarato. È un invito aperto a venire qui e fare 10 figli!!!!!”, scrive Galeazzo Bignami su Facebook pubblicando il video.

In questo video si spiega anche come prendere la cittadinanza italiana e accedere al nostro welfare.