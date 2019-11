Rai, Anzaldi (ex Pd): “Raccolte già 10mila firme per tagliare il canone”

“In meno di 24 ore la petizione su Change.org per tagliare il canone Rai ha raggiunto il traguardo clamoroso delle 10mila firme! Un successo impressionante per una raccolta firme nata dal basso sui social e in rete. I vertici Rai e i vertici della politica dovrebbero riflettere. Se l’informazione Rai continua a peggiorare, se il pluralismo non viene rispettato, se i soldi del canone vengono usati per pagare mega stipendi da 4 milioni di euro annui invece che per acquistare i diritti dei grandi eventi sportivi, allora è giusto che i cittadini paghino di meno”.

Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.